Врач рассказал, кто наиболее уязвим для магнитных бурь

С четверга по субботу ожидаются мощные возмущения магнитосферы Земли.

Врач-терапевт Елена Черненко в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснила, кто из людей наиболее уязвим для вредоносного воздействия магнитных бурь, которые накроют планету в ближайшие два дня.

Мы отмечаем, что группа риска – это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца, различная аритмия. Неофициально мы отмечаем, что в эти дни пациенты с высоким или низким давлениями могут чувствовать себя нетипично, и у них могут быть изменения как в большую, так и в меньшую сторону. Причем это нельзя спрогнозировать, что, например, у гипертоника точно повысится давление, а у гипотоника – точно понизится, всегда по-разному. Елена Черненко, врач-терапевт

Врач объяснила, что с возрастом магнитные бури могут ощущаться куда отчетливее. Связано это с ослаблением сердечно-сосудистой системы у большинства пожилых людей. Еще одна группа риска – люди, страдающие от мигреней. Во время магнитных бурь они тоже могут заметить значительное изменение самочувствия.

Также терапевт отметила, что в дни усиления волнений магнитосферы планеты уязвимым группам людей следует уделять больше внимания своему самочувствию, пить больше воды, двигаться, а по утрам делать зарядку.

Магнитные бури – не единственная беда, которая обрушится на жителей Петербурга в ближайшее время. Ранее в МЧС напомнили о правилах безопасности во время сильного ветра.

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