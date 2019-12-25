  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МЧС предупредили об усилении ветра 8 апреля
Сегодня, 20:50
118
nadezhda_sib

В МЧС предупредили об усилении ветра 8 апреля

0 0

Днем будет +9...+11.

В среду, 8 апреля, в Петербурге ожидается теплый, но ветряный день.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью в городе пройдет небольшой дождь, а день ― преимущественно без осадков. Порывы метра местами могут достигать 15 м/с. Ночью температура воздуха достигнет +3...+5 градусов, а днем прогреется до +11. Атмосферное давление в дневное время будет повышаться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы нарушили режим самоизоляции и пошли к Финскому заливу. 

Фото: pixabay.com 

Теги: ветер, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии