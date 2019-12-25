В МЧС предупредили об усилении ветра 8 апреля

Днем будет +9...+11.

В среду, 8 апреля, в Петербурге ожидается теплый, но ветряный день.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью в городе пройдет небольшой дождь, а день ― преимущественно без осадков. Порывы метра местами могут достигать 15 м/с. Ночью температура воздуха достигнет +3...+5 градусов, а днем прогреется до +11. Атмосферное давление в дневное время будет повышаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы нарушили режим самоизоляции и пошли к Финскому заливу.

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