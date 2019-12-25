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Петербуржцев 7 октября ожидают дожди и туман
Сегодня, 14:41
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Петербуржцев 7 октября ожидают дожди и туман

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Однако в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями.

Стал известен прогноз погоды на предстоящую среду, 7 октября. Информацию приводит пресс-служба городского ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Отмечается, что в среду в Северной столице ожидается облачная погода с прояснениями. В начале ночи местами вероятен небольшой дождь. Кроме того, ночью, а в отдельных районах – и утром – ожидается туман. Ветер примет южное и юго-восточное направления, его скорость – 4-9 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +10...+12 градусов, а днём – +14...+16 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

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Фото: Piter.tv

Теги: петербург, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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