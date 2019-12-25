Петербург встретит 6 октября дождем и облачностью

Ветер примет юго-восточное и южное направления.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящий вторник, 6 октября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Северной столице 6 октября ожидается облачная погода.

Ночью в городе местами пройдет небольшой дождь, который продолжится днем, местами умеренный. Ветер примет юго-восточное и южное направления. Его скорость достигнет 6-11 метров в секунду.

Ночная температура воздуха составит 10-12 градусов тепла, днем – +14...+16 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Ранее мы сообщали о том, что горожан ждет теплый октябрь. Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, температура воздуха на 2 градуса будет превышать средние для этого месяца значения. Существенных осадков в первую и вторую декаду октября не предвидится.

Фото: Piter.tv