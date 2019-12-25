Петербург встретит понедельник умеренно теплой погодой

В городе возможна небольшая облачность.

Стало известно, какая погода будет в Северной столице в предстоящий понедельник. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, 22 июня в Петербурге будет небольшая облачность и погода без осадков. Северо-восточный ветер в течение дня примет скорость в 3-8 метров в секунду.

Ночная температура воздуха составит 10-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21-23 градусов со знаком "плюс". Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы показали, как петербуржцы спасаются от жары на пляже у Южной дороги.

Фото: Piter.tv