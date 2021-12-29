Циклон "Франклин" принесет в Петербург мокрый снег и порывистый ветер 21 февраля

Температура воздуха составит 0…+2 градуса.

В понедельник, 21 февраля, Петербург окажется в передней части очередного циклона "Франклин". Он закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег, переходящий в мокрый снег. Ближе к вечеру в городе усилится ветер, возможна гололедица. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе покажут 0…+2 градуса, в Ленобласти -2…+3. Ветер подует с юго-востока, юга со скоростью 5-10 м/с, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 739 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В ночь на вторник в городе будет ветрено. Выпадут осадки, местами сильные. Днем пройдет мокрый снег. Температура воздуха по-прежнему поднимется немного выше нуля градусов.

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