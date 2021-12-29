Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Среда, 23 февраля, объявлена выходным днем.

Наступившая рабочая неделя будет короче обычной. Среда, 23 февраля, объявлена выходным днем. Об этом напомнили жителям России в Федеральной службе по труду и занятости.

В честь праздника на час сократится рабочий день вторника. Следующие длинные выходные ждут россиян в начале марта – 6, 7, 8 марта. Однако перед ними придется отработать 6-дневную рабочую неделю с 28 февраля по 5 марта.

Ранее стало известно, что петербурженки подарят своим мужчинам на 23 февраля.

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