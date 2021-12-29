Стало известно, что петербурженки подарят своим мужчинам на 23 февраля

Выросли продажи смартфонов, товаров категорий для сада и дома.

В преддверии Дня защитника Отечества в Петербурге вырос спрос на товары для мужчин. Об этом сообщили 78.ru в пресс-службе "Озона".

Так, в период с 10 по 17 февраля продажи смартфонов на "Озоне" выросли на 50%, а смарт-часов – на 78%. Кроме того, в 2,2 раза подскочил спрос на игровые и ретро-консоли.

Популярностью пользуются товары для сада и дома. Петербурженки покупают в подарок банные аксессуары, товары для мангалов. На 44% выросли продажи шуруповертов.

Также подскочил спрос на подарки для мальчиков. Вдвое увеличились продажи радиоуправляемых игрушек.

Ранее мы писали, что каждый четвертый мужчина не получает подарков на 23 февраля.

Фото: pexels.com