Каждый четвертый мужчина не получает подарков на 23 февраля

Некоторые сами просят ничего им не дарить.

15% мужчин заявили, что им не нужны подарки на 23 февраля. При этом не получает их каждый четвертый респондент. Такие данные получили эксперты сервиса SuperJob в ходе опроса, в котором приняли участие 1600 мужчин из всех округов России.

Согласно результатам опроса, те, кто не хочет получать никаких подарков, не считают 23 февраля своим праздником. Для 13% мужчин лучшим презентом являются деньги. Еще 8% мечтают просто о любви, заботе и любом способе внимания. 7% хотели бы получить в подарок одежду, 6% признались, что им все равно, что подарят.

5% обрадовались бы новому смартфону, 4% мечтают об автомобиле или мотоцикле. По 3% опрошенных предпочли бы получить в подарок оружие, отдых или путешествие. Книги или курс на обучение актуальны для 2% мужчин, билеты в кино хотят 1%.

Ранее мы писали, что петербургский "Добродомик" собирает подарки для пожилых людей.

Фото: pexels.com