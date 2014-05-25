Наступившая пятница может стать в Петербурге самым жарким днем лета

Температура воздуха в этот день поднимется до +27…+29 градусов.

В пятницу, 18 июня, условия погоды в Петербурге продолжит определять обширный антициклон. Небольшая облачность и полное отсутствие дождей будут способствовать еще более сильному прогреву воздушных масс. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, наступившая пятница может стать самым жарким днем лета. В этот день температура воздуха в городе составит +27…+29 градусов, в Ленобласти +25…+30. Ветер подует с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Михаил Леус напомнил, что пока самым теплым днем лета стало 5 июня, когда воздух прогрелся до +26,3 градусов.

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