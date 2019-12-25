Выходные в Петербурге завершатся теплой погодой без осадков

Атмосферное давление в течение ночи будет мало меняться.

Появилась информация, какая погода будет в Петербурге в предстоящее воскресенье, 14 июня. Информацию приводит пресс-служба МЧС, ссылаясь на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Северной столице 14 июня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер примет северо-восточное и восточное направления. Ночью он будет дуть со скоростью в 1-6 метров в секунду, а днем усилится до 5-10 м/с.

Ночная температура воздуха составит 11-13 градусов, днем потеплеет до 22-24 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем – слабо понижаться, отметили синоптики.

Ранее мы сообщали, что синоптики предупредили россиян о грядущей аномальной жаре.

Фото: Piter.tv