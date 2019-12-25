Предстоящая суббота в Петербурге пройдет без осадков

Ночное атмосферное давление будет слабо повышаться.

Стало известно, какая погода будет в Петербурге в субботу, 13 июня. По данным городского ГУ МЧС по ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в Петербурге ожидается малооблачная погода, днем – небольшая облачность. В целом день обойдется без осадков.

Ветер примет северо-восточное направление и будет дуть ночью со скоростью 2-7 м/с, днем усилится до 5-10 м/с.

Ночная температура воздуха составит 11-13 градусов тепла (местами до 8 градусов), днем станет теплее до 19-21 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.

Ранее мы сообщали о том, что более 50 человек борются с природным пожаром на Камчатке. Площадь возгорания составляла порядка 20 гектаров.

Фото: Piter.tv