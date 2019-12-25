Ленобласть во вторник накроет дождем

Дождь будет идти и ночью, и в течение дня.

Опубликован прогноз погоды для Ленинградской области на предстоящий вторник. Информацию приводит региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Во вторник, 6 октября, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Местами ночью возможен небольшой дождь, он продолжится в большинстве районов днем – дождь небольшой, местами умеренный. Ветер примет юго-восточное, южное направления. Скорость ветра – 6-11 м/с.

Ночная температура воздуха составит +7...+12 градусов, днем потеплеет до 12-17 градусов тепла. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Ранее мы сообщали о погоде в Санкт-Петербурге на вторник, 6 октября.

Фото: Piter.tv