Неделя в Ленобласти завершится дождями и снегом

Прогнозом погоды поделилась пресс-служба областного МЧС.

Специалисты поделились прогнозом погоды в Ленинградской области на воскресенье, 17 мая. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 47 регионе вероятна облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов Ленобласти ожидаютс] небольшие, местами умеренные дожди. В отдельных районах ночью ожидается выпадание мокрого снега. Ветер в течение дня примет юго-западное, западное направление и подует со скоростью 7-12 м/с.

Ночная температура воздуха составит 1-6 градусов выше нуля, а днем в регионе станет теплее до 8-13 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Отметим, ранее мы опубликовали прогноз погоды на 17 мая для Санкт-Петербурга.