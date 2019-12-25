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В Ленобласти 14 июня потеплеет до +25 градусов
Сегодня, 15:52
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fvbykov

В Ленобласти 14 июня потеплеет до +25 градусов

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В регионе в предстоящее воскресенье осадков не ожидается.

Стал известен прогноз погоды в Ленинградской области на 14 июня. Как сообщила пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в предстоящее воскресенье в Ленобласти будет малооблачная погода без осадков. Ветер примет северо-восточное, восточное направления.

Скорость ветра ночью – 1-6 метров в секунду, днем он усилится до 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха остановится на отметке в  5-10 градусов тепла (местами до +14), а днем потеплеет до 20-25 градусов со знаком "плюс".

Ранее мы сообщали о том, какая погода будет в Петербурге 13 июня.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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