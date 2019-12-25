Температура воздуха в Ленобласти 13 июня поднимется до +22 градусов

В целом в регионе не ожидается осадков.

Стало известно, какая погода будет в Ленинградской области 13 июня. Как сообщили в ГУ МЧС по 47 региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ночь на субботу в регионе ожидается малооблачная погода, днем возможна небольшая облачность. В целом в регионе осадков не ожидается.

Северо-восточный ветер ночью будет дуть со скоростью в 2-7 м/с, а днем – 5-10 м/с. Температура воздуха ночью остановится на отметке в 7-12 градусов, местами похолодает до +4 градусов. Дневная температура воздуха составит 17-22 градусов.

Атмосферное давление в ночь будет слабо повышаться, а днем – существенно не будет меняться.

Ранее мы сообщали о том, какой прогноз погоды уготовлен Петербургу на 13 июня.

Фото: Piter.tv