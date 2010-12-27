В четверг воздух в Ленобласти прогреется до +26

Также возможны кратковременные осадки.

В четверг, 25 июля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем температура воздуха поднимется до +21...+26. Ночью она составит +10...+15 градусов. В течение дня будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер.

Ближе к выходным синоптики прогнозируют теплую погоду до +30 градусов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургскую дамбу закроют на семь часов из-за технических работ.

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