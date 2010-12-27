Петербургскую дамбу закроют на семь часов из-за технических работ

Ограничения будут действовать для всех судов в пятницу, 26 июля с 10:00 до 17:00.

В пятницу, 26 июля судопропускное сооружение С-2 будет закрыто на семь часов из-за технических работ. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" с ссылкой на письмо капитана Большого порта Петербурга Александра Волкова.

Ограничения для всех судов будут действовать с 10:00 до 17:00. Мореплавателей попросили соблюдать осторожность в этот период времени.

Судопропускное сооружение С-2 входит в комплекс защитных сооружений города от наводнений.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что власти планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут.

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