Петербургскую дамбу закроют на семь часов из-за технических работ

В пятницу, 26 июля судопропускное сооружение С-2 будет закрыто на семь часов из-за технических работ. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" с ссылкой на письмо капитана Большого порта Петербурга Александра Волкова.
Ограничения для всех судов будут действовать с 10:00 до 17:00. Мореплавателей попросили соблюдать осторожность в этот период времени.
Судопропускное сооружение С-2 входит в комплекс защитных сооружений города от наводнений.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что власти планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут.
Фото: Википедия
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