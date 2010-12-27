Власти планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут

Водители смогут совершать различные операции с помощью личного кабинета.

Правительство России одобрило концепцию суперсервиса по оформлению европротокола онлайн. Он сократит время оформления ДТП до 15 минут. Сообщение об этом появилось 24 июля на сайте кабмина.

Проект разработали Центральный банк России и Минкомсвязи в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика". Суперсервис через портал госуслуг или мобильное приложение позволит гражданам без участия сотрудников ГИБДД оформлять извещения о ДТП и дистанционно получать результаты рассмотрения.

Водителю надо будет ввести свои данные и фото с места происшествия. Документы на автомобиль можно будет хранить и использовать в личном кабинете. В том числе появится возможность онлайн-поиска страховой компании.

Планируется, что новшество сократит пробки на дорогах из-за аварий.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на севере Петербурга пострадали четыре человека в результате ДТП.

Фото: pixabay.com