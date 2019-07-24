Момент ДТП на пересечении Светлановского и Северного проспектов попал на видео

Оно произошло около 13 часов 24 июля.

Момент ДТП на пересечении Светлановского и Северного проспектов 24 июля попал на видео. Его Piter.TV предоставила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Серьезная авария на севере Петербурга, по данным видеорегистратора, произошла в 12:46. На перекрестке столкнулись две иномарки - "Хендэ" и "Мерседес". Водитель первой и ее пассажиры получили повреждения. Среди пострадавших также находились дети. Мальчик в возрасте 2 лет 7 месяцев находится в тяжелом состоянии. Девочка в возрасте 4 месяцев получила повреждения средней степени тяжести.

По факту ДТП продолжается проверка.

Видео: УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти