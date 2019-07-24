В ДТП на пересечении Светлановского и Северного проспектов пострадали два маленьких ребенка

Всего пострадало четыре человека. Все они находились в одной машине.

Днем 24 июля в Калининском районе произошло серьезное ДТП. Есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, около 13:00 на пересечении Светлановского и Северного проспектов столкнулись две иномарки. За рулем "Хендэ" была женщина 1984 года рождения. Ее состояние уточняется. Также пострадали три пассажира. Женщина 1986 года рождения и мальчик в возрасте 2 лет 7 месяцев находится в тяжелом состоянии. Девочка в возрасте 4 месяцев получила повреждения средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Корреспонденту Piter.TV удалось заснять последствия аварии на севере Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что стали известны подробности инцидента с избиением восьмилетнего мальчика.

Видео: Piter.TV