  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:10
110
nadezhda_sib
Код вставки плеера

В ДТП на пересечении Светлановского и Северного проспектов пострадали два маленьких ребенка

0 0

Всего пострадало четыре человека. Все они находились в одной машине.

Днем 24 июля в Калининском районе произошло серьезное ДТП. Есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, около 13:00 на пересечении Светлановского и Северного проспектов столкнулись две иномарки. За рулем "Хендэ" была женщина 1984 года рождения. Ее состояние уточняется. Также пострадали три пассажира. Женщина 1986 года рождения и мальчик в возрасте 2 лет 7 месяцев находится в тяжелом состоянии. Девочка в возрасте 4 месяцев получила повреждения средней степени тяжести. 

По факту ДТП проводится проверка.

Корреспонденту Piter.TV удалось заснять последствия аварии на севере Петербурга. 

Ранее мы сообщили о том, что стали известны подробности инцидента с избиением восьмилетнего мальчика

Видео: Piter.TV 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии