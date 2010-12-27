Стали известны подробности инцидента с избиением восьмилетнего мальчика

На отца ребенка завели уголовное дело.

Стали известны подробности избиения восьмилетнего ребенка. Во вторник, 22 июля, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В причинении вреда здоровья подозревается его отец. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Piter.TV рассказал о том, что восьмилетнего мальчика с травмами обнаружили в электричке на станции "Рыбацкое". На станции "Понтонная" его встретила "скорая помощь". В детскую больницу ребенка привезли с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и судорожным синдромом.

По словам сестры пострадавшего, виновником был их 40-летний отец. В ходе проверки правоохранители установили, что 22 июля во время ссоры мужчина толкнул свою 17-летнюю падчерицу. У нее на руках находился мальчик. Он упал и ударился головой. После этого отец нанес ребенку еще один удар.

На данный момент подозреваемый задержан.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что байкерша, у которой обнаружили килограмм наркотиков, погибла.

Фото: Piter.TV