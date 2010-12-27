Байкерша, у которой обнаружили килограмм наркотиков, погибла

У нее дома также обнаружили еще один килограмм наркотиков.

Девушку, у которой обнаружили килограмм наркотиков, выпала из окна своей квартиры. От полученных травм она скончалась. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отношении 22-летней девушки возбудили уголовное дело. Подозреваемая обратилась к адвокату и была допрошена в его присутствии. Мера пресечения к ней не применялась.

Правоохранители наведались в ее квартиру на Шуваловском проспекте. Там провели обыск. В присутствии адвоката и понятых они обнаружили еще один килограмм наркотиков. После этого женщина выпала из окна.

Напомним, 23 июля девушку остановили полицейские. Она находилась за рулем мотоцикла и пыталась скрыться от правоохранителей. Когда ее доставили в отдел полиции, у нее обнаружили килограмм дешевого наркотика, который именуют "солью".

Расследование продолжается.

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