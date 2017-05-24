В лесу нашли тело пропавшего без вести жителя Авиагородка

Мужчину застрелили.

Во вторник, 23 июля в лесу неподалеку от Усть-Ижорского шоссе нашли тело 35-летнего жителя Авиагородка Московского района Петербурга. Мужчина числился пропавшим без вести, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Труп успел сильно разложиться. Эксперты обнаружили на нем огнестрельное ранение грудной клетки. На земле лежали две гильзы калибра 9 мм, а также полулитровая пластиковая бутылка.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "убийство".

Погибший был уроженцем Беларуси. В социальных сетях рассказали, что две недели назад он вез крупную сумму для покупки автомобиля.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Приморском районе нашли тело 16-летнего подростка.

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