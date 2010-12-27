В Приморском районе нашли тело 16-летнего подростка

Он состоял на учете в полиции и недавно вернулся из учреждения закрытого типа.

Во вторник, 23 июля около 16:00 в квартире дома на Богатырском проспекте Приморского района Петербурга нашли тело 16-летнего петербуржца. С февраля 2018 года он состоял на учете в полиции за покушение на кражу, а недавно вернулся из учреждения закрытого типа. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили, его отправили на вскрытие.

Известно, что погибший находился под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что из Невы у Петровской набережной вытащили тело молодого человека.

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