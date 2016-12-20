Из Невы у Петровской набережной вытащили тело молодого человека

В его одежде нашли паспорт на имя 34-летнего жителя Фрунзенского района.

Во вторник, 23 июля около 4:00 напротив дома №8 по Петровской набережной из Невы вытащили тело молодого мужчины. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Труп заметили на середине реки в районе Литейного моста со стороны Арсенальной набережной. Затем его отнесло течением к Петроградской стороне.

Тело уже начало разлагаться. В одежде молодого человека обнаружили паспорт. Он зарегистрирован на 34-летнего жителя Фрунзенского района.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что самолет из Красноярска прибыл в Петербург на три часа позже из-за плохой видимости.

Фото: Pixabay