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Самолет из Красноярска прибыл в Петербург на три часа позже из-за плохой видимости
Сегодня, 9:43
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nadezhda_sib

Самолет из Красноярска прибыл в Петербург на три часа позже из-за плохой видимости

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По предварительным данным, это связывают с лесными пожарами.

Рейс из Красноярска в Петербург вынужден был задержаться на три часа. Виной тому стала плохая видимость .

Самолет авиакомпании "Россия" должен был приземлиться в "Пулково" в 06:45, однако прибыл почти на три часа позже. Лайнеру пришлось приземлиться на запасном аэродроме в Абакане. По предварительным данным, это связано с лесными пожарами в Красноярском крае. Огонь охватил площадь около 750 тысяч гектаров. Дым помешал самолету прилететь в Петербург вовремя. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Боинг - 735" экстренно вернулся в аэропорт Тюмени из-за неисправности

Фото: pixabay.com


 

Теги: аэропорт, пулково, рейс, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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