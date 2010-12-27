Самолет из Красноярска прибыл в Петербург на три часа позже из-за плохой видимости

По предварительным данным, это связывают с лесными пожарами.

Рейс из Красноярска в Петербург вынужден был задержаться на три часа. Виной тому стала плохая видимость .

Самолет авиакомпании "Россия" должен был приземлиться в "Пулково" в 06:45, однако прибыл почти на три часа позже. Лайнеру пришлось приземлиться на запасном аэродроме в Абакане. По предварительным данным, это связано с лесными пожарами в Красноярском крае. Огонь охватил площадь около 750 тысяч гектаров. Дым помешал самолету прилететь в Петербург вовремя.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Боинг - 735" экстренно вернулся в аэропорт Тюмени из-за неисправности.

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