Циклон "Торви" придёт в Петербург 30 сентября

Те. не менее, город проводит сентябрь без погодных аномалий.

Последний день сентября принесёт в Северную столицу последствия атлантического циклона "Торви" с запада. В течение дня будет царить привычная облачность с прояснениями, местами ожидаются дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Днём погодных аномалий не ожидается – температура снова поднимется на отметку от +10 до 12 градусов.

Порывы юго-западного ветра составят 3-8 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 758 мм рт. ст., что незначительно ниже нормы.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть встретит последний день сентября кратковременными дождями.

Фото: Piter.TV