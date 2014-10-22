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Ленобласть встретит последний день сентября кратковременными дождями
Сегодня, 16:27
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Ленобласть встретит последний день сентября кратковременными дождями

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Температура днём повысится до +13 градусов.

В пятницу, 30 сентября, в Ленинградской области сохранится облачность с прояснениями и пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Жителей большинства районов последний день месяца встретит кратковременными дождями. Ночная температура составит  +4…+9  градусов, а дневная – +8…+13 градусов.

Порывыюго-восточного и южного ветра составят 5-10 м/с. Атмосферное давление достигнет 754 мм рт.ст.

Ранее мы сообщили о том, что заметное похолодание ожидает петербуржцев в четверг.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, мчс, осень, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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