Заметное похолодание ожидает петербуржцев в четверг

В четверг, 29 сентября, на погоду в Петербурге окажет влияние фронтальный раздел, за счёт которого в городе сохранятся облачность и кратковременные дожди, а температура резко пойдёт вниз. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.
Днём столбики термометров в Северной столице покажут всего +8…+10°.
Порывы юго-восточного ветра составят от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.
Ранее мы сообщили о том, что 29 сентября в Ленобласти будет облачно и выпадет мокрый снег.
Фото: Piter.TV
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