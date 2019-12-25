Заметное похолодание ожидает петербуржцев в четверг

Температура установится на отметке от +8 до +10 градусов.

В четверг, 29 сентября, на погоду в Петербурге окажет влияние фронтальный раздел, за счёт которого в городе сохранятся облачность и кратковременные дожди, а температура резко пойдёт вниз. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Днём столбики термометров в Северной столице покажут всего +8…+10°.

Порывы юго-восточного ветра составят от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы сообщили о том, что 29 сентября в Ленобласти будет облачно и выпадет мокрый снег.

Фото: Piter.TV