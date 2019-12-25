29 сентября в Ленобласти будет облачно и выпадет мокрый снег

Столбики термометров в 47-ом регионе опустятся до +10 градусов.

В четверг, 29 сентября, в 47-ом регионе сохранится облачность. Также ожидаются сильные дожди с мокрым снегом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

В ночное время воздух прогреется до +1…+6 градусов, а днём столбики термометров максимально покажут +10 градусов тепла.

Порывы восточного и юго-восточного ветра составят 5-10 м/с. Атмосферное давление будет идти на спад.

Ранее мы сообщили о том, что в среду в Петербурге ожидается снижение температурного фона.

Фото: Pxhere; МЧС