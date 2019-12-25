В среду в Петербурге ожидается снижение температурного фона

В среду, 28 сентября, погоду в Петербурге сформирует атмосферный фронт, который придёт с юго-востока. Город накроют облачность и кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.
Ожидается, что температура в Северной столице повысится до +10…+12 градусов в течение дня.
Порывы восточного ветра достигнут 4-9 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и составит 755 мм рт. ст., что близко к норме.
Ранее мы сообщили о том, что небольшие дожди прогнозируются в Ленобласти в среду.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все