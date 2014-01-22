Начало недели в Петербурге пройдёт без дождей

В течение суток ожидается облачность с прояснениями и до +13 градусов тепла.

В понедельник, 26 сентября, в Петербурге будет господствовать слабо выраженный гребень антициклона. Несмотря на облачность с пояснениями, обойдётся без существенных осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram.

Столбики термометров днём покажут от +11 до +13 градусов.

Порывы западного ветра достигнут 1-6 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в последний понедельник сентября обещают дождь и туман.

Фото: Piter.TV