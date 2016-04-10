В Петербурге 27 июня будет тепло и обойдётся без дождей

Днём до +21 градуса.

Перед выходными Северная столица будет ощущать влияние гребня антициклона, вытянувшегося с юго-запада. В такой ситуации небо постепенно покроется облаками, но обойдётся без дождей. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 27 июня в Петербурге +19…+21 градус, в Ленинградской области +16…+21 градус. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу обойдётся без осадков, ночью +12…+14 градусов, днём +21…+23 градуса.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что до конца месяца погода радикально не улучшится.

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Фото: Piter.tv