В Петербурге 27 июня будет тепло и обойдётся без дождей

Перед выходными Северная столица будет ощущать влияние гребня антициклона, вытянувшегося с юго-запада. В такой ситуации небо постепенно покроется облаками, но обойдётся без дождей. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".
Температура воздуха 27 июня в Петербурге +19…+21 градус, в Ленинградской области +16…+21 градус. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.
В субботу обойдётся без осадков, ночью +12…+14 градусов, днём +21…+23 градуса.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что до конца месяца погода радикально не улучшится.
Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все