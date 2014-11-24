В понедельник в Петербурге сохранится тёплая погода, местами возможны грозы

Днём столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов.

В понедельник, 26 июня, синоптическая ситуация Северной в Петербурге продолжит формироваться под воздействием южного циклона и пониженного атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Горожан ждёт облачность с прояснениями, после полудня местами пройдут дожди и грозы. Днём столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов, в области +21…+26 градусов.

Порывы восточного ветра достигнут 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник в Ленобласти потеплеет и пройдут дожди.

Фото: Piter.TV