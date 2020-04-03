Петербург ненадолго окажется в тылу циклона в пятницу

К выходным в город вернётся жара.

В пятницу, 26 августа, Северная столица продолжит испытывать влияние уходящего на восток циклона. Как сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале, холодные воздушные массы всё ещё будут поступать в город.

Температура днём снизится до +23 градусов. Также обещаны дожди и грозы.

Порывы северо-восточного ветра разгонятся до 7 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт.ст.

Леус подчеркнул, что жара вернётся в Петербург уже к субботе.

Ранее мы сообщили о том, что на выходных петербуржцам добавят электричек на Финляндском вокзале.

Фото: Piter.TV