В пятницу в Петербург придёт антициклон

Осадков в городе не ожидается, а температура приблизится к климатической норме.

В пятницу, 23 сентября, в Петербурге будет господствовать гребень антициклона, который выходит с северо-востока. Таким образом, горожан ждёт облачность с прояснениями без осадков, а температурные показатели приблизятся к норме. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Также специалист спрогнозировал туманы в отдельных районах. Столбики термометров в среднем поднимутся до +13…+15 градусов, а порывы северо-восточного ветра достигнут 2-7 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы сообщили о том, что заморозки и туман останутся в Ленобласти в конце рабочей недели.

Фото: Piter.TV

