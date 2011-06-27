Заморозки и туман останутся в Ленобласти в конце рабочей недели

В некоторых районах ночная температура опустится до -1 градуса.

В пятницу, 23 сентября, в 47-ом регионе ожидается переменная облачность, а также ночные заморозки и туман.Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

В тёмное время суток столбик термометра установится на отметках от +3 до +8 градусов, местами возможно понижение до -1. Порывы ветра составят 1-5 м/с. Днём температура поднимется до привычных +14 градусов, ветер обретёт восточное и северо-восточное направления.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы сообщили о том, что температура в Петербурге достигнет +14 градусов 22 сентября.

Фото: МЧС; PXhere