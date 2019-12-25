Температура в Петербурге достигнет +14 градусов 22 сентября

Город остаётся в зоне малоподвижного циклона.

В четверг, 22 сентября, Петербург останется на северной периферии малоподвижного циклона, центр которого расположен над Черноземьем. Таким образом, в городе установится облачность с прояснениями. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Днём пройдут небольшие дожди. Воздух прогеертся до +12…+14 градуосв.

Порывы северо-восточного ветра составят 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти начнутся ночные заморозки с 21 сентября.

Фото: Piter.TV