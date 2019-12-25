Температура в Петербурге может побить второй рекорд подряд в четверг

Последний раз столбики термометров в Северной столице показывали +29,9 градусов в 1941 году.

В четверг, 18 августа, погода в Северной столице по-прежнему будет определяться северо-западной периферией обширного антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михал Леус в своём Telegram-канале.

Также синоптик отметил, что в этот день в городе могут зафиксировать второй подряд суточный температурный рекорд. Он был установлен в 1941 году и составил +29,9°. Ожидается, что столбики термометров в Петербурге и Ленобласти достигнут +31 градуса.

Порывы юго-восточного ветра составят от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора предложили петербуржцам способы спасения от жары.

Фото: Piter.TV