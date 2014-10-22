В субботу в Петербурге произойдёт смена антициклонов

На смену воздушных масс с очень жарким воздухом придёт относительная прохлада.

В субботу, 17 июня, в атмосфере над Петербургом случится смена антициклонов. Очаг повышенного давления, с жарким воздухом сменят северные воздушные массы, которые принесут в город относительную прохладу. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Днём температура воздуха составит от +25 до +27 градусов, в Ленобласти столбик термометра поднимется от +24 до +29°.

Порывы северо-восточного ветра разгонятся до 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться и достигнет 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы сообщили о том, что новый температурный рекорд Петербурга был побит 15 июня.

Фото: Piter.TV