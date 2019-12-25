МЧС предупредило жителей Петербурга о сильном шторме 31 августа

Порывы ветра могут усилиться до 18 м/с.

Успевшую надоесть многим петербуржцам жару сменит шквальный ветер и дожди в последний день лета. О необходимости соблюдать особую осторожность на улице в среду, 31 августа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ о городу.

Отмечается, что при шторме порывы ветра могут достигнуть 18 м/с.

По данным МЧС, город находится по влиянием циклона Ornella. Дневная температура в ближайшие дни будет составлять от +11 до +15 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что сегоня в Ленобласти ожидается похолодание и дожди.

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