В конце недели в Москву придёт потепление

В ближайшие недели в столице России заметно потеплеет. Показатели на стлбиках термометра достигнут +4 градусов. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил синоптик Александр Шувалов.
Специалист отметил, что оттепель приближается с каждым днём. Нулевая температура достигнет Москвы, Тулы и Курска,затем двинется на восток. Уже в среду, 17 декабря, потепление достигнет +3 градусов, в четверг и пятницу − до +4 градусов с дождем.
Тем не менее, в субботу москвичей ждёт похолодание: температура снова начнёт постепенное снижение, но уже не такое радикальное.
Ожидается около −8 градусов в ночные и утренние часы, а днем до −4. Все вполне умеренно. Скорее всего, небольшое количество снега будет, но гололедица с нами на всю зиму.
Александр Шувалов, синоптик
Ранее синоптик рассказал, как долго в Петербурге будет весенняя погода.
Фото: Сайт мэра и правительства Москвы
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