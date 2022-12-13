В конце недели в Москву придёт потепление

Столбики термометра в столице покажут до +4 градусов тепла.

В ближайшие недели в столице России заметно потеплеет. Показатели на стлбиках термометра достигнут +4 градусов. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил синоптик Александр Шувалов.

Специалист отметил, что оттепель приближается с каждым днём. Нулевая температура достигнет Москвы, Тулы и Курска,затем двинется на восток. Уже в среду, 17 декабря, потепление достигнет +3 градусов, в четверг и пятницу − до +4 градусов с дождем.

Тем не менее, в субботу москвичей ждёт похолодание: температура снова начнёт постепенное снижение, но уже не такое радикальное.

Ожидается около −8 градусов в ночные и утренние часы, а днем до −4. Все вполне умеренно. Скорее всего, небольшое количество снега будет, но гололедица с нами на всю зиму. Александр Шувалов, синоптик

Ранее синоптик рассказал, как долго в Петербурге будет весенняя погода.

Фото: Сайт мэра и правительства Москвы