В воскресенье в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода

В воскресенье, 31 октября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +2...+7 градусов тепла, а днем температура воздуха составит +6...+11 градусов. Направление ветра юго-западное, южное. Его скорость составит 4-9 метров в секунду.
Добавим, что атмосферное давление будет слабо понижаться.
Ранее в Петербурге в воскресенье сохранится теплая погода. Днем температура воздуха составит до +8...+10 градусов.
Фото: Piter.tv
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