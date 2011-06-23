В воскресенье в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +2...+7 градусов тепла.

В воскресенье, 31 октября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +2...+7 градусов тепла, а днем температура воздуха составит +6...+11 градусов. Направление ветра юго-западное, южное. Его скорость составит 4-9 метров в секунду.

Добавим, что атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее в Петербурге в воскресенье сохранится теплая погода. Днем температура воздуха составит до +8...+10 градусов.

Фото: Piter.tv