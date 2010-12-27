В пятницу в первой половине дня в Петербурге ожидаются кратковременные дожди

Днем воздух прогреется до +19 градусов.

В пятницу, 6 сентября, утром и днем в Северной столице пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозам синоптиком, днем будет облачная с прояснениями погода, южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. В прибрежных районах города порывы могут достигнуть 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +12...+14, а днем он прогреется до +17...+19 градусов, атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Неву выбросили сотни просроченных богослужебных просфор.

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