В Неву выбросили сотни просроченных богослужебных просфор

Просфоры - богослужебный литургический хлеб.

Очевидцы заметили в водах Невы выброшенные просроченные просфоры (богослужебный литургический хлеб). Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП. Неизданное".

На фотографиях видно, как по Неве плывет огромное количество просфор

***, до помойки слабо было их донести??? Или хотите, как в Индии засрать всё, и передохнуть от дизентерии??? Очевидец

Однако, некоторые пользователи не заметили этом ничего ужасного, отметив, что это тоже хлеб, поэтому его съедят утки и рыбы.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП. Неизданное