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В Неву выбросили сотни просроченных богослужебных просфор
Сегодня, 16:23
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nastya960

В Неву выбросили сотни просроченных богослужебных просфор

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Просфоры - богослужебный литургический хлеб.

Очевидцы заметили в водах Невы выброшенные просроченные просфоры (богослужебный литургический хлеб). Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП. Неизданное".

На фотографиях видно, как по Неве плывет огромное количество просфор

***,  до помойки слабо было их донести??? Или хотите, как в Индии засрать всё, и передохнуть от дизентерии???

Очевидец

Однако, некоторые пользователи не заметили  этом ничего ужасного, отметив, что это тоже хлеб, поэтому его съедят утки и рыбы.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП. Неизданное

Теги: нева, просфоры, церковь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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