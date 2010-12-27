В Неву выбросили сотни просроченных богослужебных просфор

Очевидцы заметили в водах Невы выброшенные просроченные просфоры (богослужебный литургический хлеб). Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП. Неизданное".
На фотографиях видно, как по Неве плывет огромное количество просфор
***, до помойки слабо было их донести??? Или хотите, как в Индии засрать всё, и передохнуть от дизентерии???
Очевидец
Однако, некоторые пользователи не заметили этом ничего ужасного, отметив, что это тоже хлеб, поэтому его съедят утки и рыбы.
Фото: ВК/ ДТП и ЧП. Неизданное
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