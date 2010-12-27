Утром и вечером во вторник в Петербурге пройдут кратковременные дожди

Днем ветер достигнет 5-10 м/c.

Во вторник, 3 сентября, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, утром и во второй половине дня могут выпасть кратковременные осадки. Ночью температура воздуха прогреется до +14...+16 градусов, а днем - до +19 градусов. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c, в дневное время суток атмосферное давление слабо повысится.

Ранее Piter.TV рассказал о погоде в городе на Неве в начале сентября.

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