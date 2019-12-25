Петербург ждет снег в последний день ноября

На дорогах Северной столицы возможна гололедица.

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на предстоящий понедельник. Информацией поделились в пресс-службе городского ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков из Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Петербурге 30 ноября ожидается облачная погода. Вероятно выпадение небольшого, местами умеренного снега, который может стать и мокрым. Ветер примет восточное и юго-восточное направления, его скорость может достигать 5-10 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит 0...-2 градуса, днем потеплеет до 0...+2 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, на дорогах возможна гололедица.

Ранее мы сообщали о том, что синоптик спрогнозировал погоду в Петербурге на Новый год. Есть вероятность, что 2021-й год придется встречать почти без снега.

Фото: Piter.tv