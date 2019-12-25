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Петербург встретит 21 июня погодой без осадков
Вчера, 22:19
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fvbykov

Петербург встретит 21 июня погодой без осадков

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Повторения аномальной жары последних дней пока не планируется.

Опубликован прогноз погоды на предстоящее воскресенье, 21 июня. По данным ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последний день недели в городе ожидается погода без осадков, возможна переменная облачность.

Ветер будет дуть с восточного направления. Ночью он примет скорость в 3-8 м/с, днем усилится до 6-11 м/с. Ночная температура воздуха будет на отметке в 12-14 градусов тепла (местами в окрестностях до +9 градусов), днем станет теплее – до 20-22 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы показали, как петербуржцы спасаются от жары на пляже у Южной дороги. 

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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