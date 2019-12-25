Петербург встретит 21 июня погодой без осадков

Повторения аномальной жары последних дней пока не планируется.

Опубликован прогноз погоды на предстоящее воскресенье, 21 июня. По данным ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последний день недели в городе ожидается погода без осадков, возможна переменная облачность.

Ветер будет дуть с восточного направления. Ночью он примет скорость в 3-8 м/с, днем усилится до 6-11 м/с. Ночная температура воздуха будет на отметке в 12-14 градусов тепла (местами в окрестностях до +9 градусов), днем станет теплее – до 20-22 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы показали, как петербуржцы спасаются от жары на пляже у Южной дороги.

Фото: Piter.tv