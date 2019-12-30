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Первый день нового года в Петербурге пройдет в облаках и с осадками
Сегодня, 11:34
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fvbykov

Первый день нового года в Петербурге пройдет в облаках и с осадками

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Температура воздуха днем приобретет положительное значение.

В среду, 1 января, петербуржцев ожидают порывы ветра до 15 метров в секунду. Прогноз погоды на день распространили в городском МЧС.

Всю среду горожан ожидает облачная погода, во второй половине дня вероятны небольшие осадки – мокрый снег и дождь. Ветер примет западное и юго-западное направления и будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0...+2 градуса.

На дорогах вероятна гололедица. Дневное атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы встретили новый 2020-й год.

Фото: Pixabay

Теги: мчс, петербург, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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