Первый день нового года в Петербурге пройдет в облаках и с осадками

Температура воздуха днем приобретет положительное значение.

В среду, 1 января, петербуржцев ожидают порывы ветра до 15 метров в секунду. Прогноз погоды на день распространили в городском МЧС.

Всю среду горожан ожидает облачная погода, во второй половине дня вероятны небольшие осадки – мокрый снег и дождь. Ветер примет западное и юго-западное направления и будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0...+2 градуса.

На дорогах вероятна гололедица. Дневное атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы встретили новый 2020-й год.

Фото: Pixabay